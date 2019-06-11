Жители пренебрегали правилами и техникой безопасности

Жители пренебрегали правилами и техникой безопасностиЗа минувшие 3 дня, с 8 по 10 июня, во Владимирской области утонуло 6 человек.В субботу на Клязьме в Собинском районе погиб 34-летний владимирец, который, находясь с друзьями на рыбалке, употребил спиртное и начал купаться, нырял в воде, не справился с течением и утонул.В тот же день в Александровском районе при купании на плотине в деревне Крутец погиб 20-летний молодой человек. Парень находился в этом месте с другом, алкоголь не пил. Однако решение переплыть плотину, возможно, было не обдуманным. Когда приятели возвращались к берегу, 20-летний парень почувствовал себя плохо, крикнул другу, что его покидают силы. Попытки помочь, в том числе с участием граждан, находившихся на берегу, не принесли результата.9 июня на водоёме в Вязниковском районе и реке Гусинка во Владимире обнаружили еще двоих утонувших мужчин.При этом причиной гибели 41-летнего владимирца на Гусинке, по предварительным данным, стала совокупность аспектов – в аномально жаркую погоду, в состоянии алкогольного опьянения мужчина, у которого были проблемы с работой сердца, плавал и нырял в водоеме.10 июня в селе Гавриловское Суздальского района в реке утонул 31-летний мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.На Семязино во Владимире вечером того же дня погиб житель ближнего зарубежья, который вместе с друзьями отдыхал на озере, при купании заплыл за буйки и утонул.СледКом призывает жителей Владимирской области строго следовать правилам безопасности на воде и берегу водоемов.