В преддверии «Дня России» состоялось торжественное мероприятие по вручению первых паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14 летнего возраста...

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве в преддверии «Дня России» состоялось торжественное мероприятие по вручению первых паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14 летнего возраста.Паспорта вручил заместитель начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Дмитрий Тахтаулов: «Вы к 14 годам успели многого добиться, пришло время принимать на себя гражданскую ответственность, правильно выстраивать приоритеты собственной жизни, добиваться ярких и больших результатов. Добиваясь личных результатов, вы будете вносить нужный вклад в развитие нашей страны в будущем!».Свои поздравления и пожелания юным гражданам выразили гости мероприятия: секретарь Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев и член Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве Игорь Диденко.Торжественное мероприятие завершилось под гимн Российской Федерации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.