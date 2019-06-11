Главы всех 24 украинских областей будут уволены. Это позиция президента, пояснила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Сейчас администрация нового президента ведет поиск специалистов на эти должности.

Главы всех 24 украинских областей будут уволены. Это позиция президента, пояснила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. Сейчас администрация нового президента ведет поиск специалистов на эти должности.5 июня украинский кабмин уже одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав обладминистраций, отмечает "Интерфакс". Что касается новых глав обладминистраций, то критерии отбора таковы: порядочность, профессионализм, отсутствие связей с коррупционными схемами."Также важно, чтобы у этих кандидатов был какой-то план и понимание, с кем они будут работать на местах", — пояснила пресс-секретарь президента Украины.11 июня Владимир Зеленский намерен прийти на заседание Конституционного суда Украины, где будет рассматриваться вопрос о законности его указа по роспуску Верховной рады.