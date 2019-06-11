Украинский государственный деятель Ульяна Супрун раскритиковала вкусовые пристрастия президента Владимира Зеленского. Пост появился на странице эксперта в Facebook.

Украинский государственный деятель Ульяна Супрун раскритиковала вкусовые пристрастия президента Владимира Зеленского. Пост появился на странице эксперта в Facebook.Врач сообщила, что шаурма не только увеличивает риск пищевого отравления, но и может привести к возникновению таких страшных заболеваний, как атеросклероз и ботулизм. Последнее представляет собой тяжелую инфекцию, которая поражает нервную систему.Исполняющая обязанности главы украинского министерства здравоохранения порекомендовала украинскому лидеру отказаться от фаст-фуда. По ее словам, домашняя еда гораздо полезнее уличной, потому что у себя дома человек сам контролирует качество всех продуктов, передает Газета.ру.Ранее президент рассказал о пользе употребления блюда из лаваша в личном микроблоге. Он отметил, что шаурма не только является идеальным "решением" во время напряженного графика, но и помогает людям у власти не отрываться от обычных людей. "В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного", – написал он.Большинство пользователей положительно отнеслись к посланию украинского лидера. Они похвалили президента за то, что он остается верен своим вкусам и интересам даже на важном посту. "Тоже не могу мимо шаурмы пройти", – поддержал артиста один из комментаторов.