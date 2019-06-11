Обвиняемый похитил кошелек с денежными средствами и банковскими картам у посетительницы магазина в городе Костерево.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Покрова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый похитил кошелек с денежными средствами и банковскими картам у посетительницы магазина в городе Костерево. Воспользовавшись тем, что потерпевшая оставила кошелек на прилавке без присмотра, злоумышленник похитил его и в дальнейшем потратил деньги, оплатив наличными и одной из карт покупку спиртного, продуктов и сигарет.Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 10 000 рублей.Сотрудниками уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения и в результате установили личность и местонахождение подозреваемого.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории Покрова. Вину в содеянном мужчина признал полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.