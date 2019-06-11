На похищенные средства он купил спиртное, продукты и сигареты

На похищенные средства он купил спиртное, продукты и сигаретыЖителя Покрова обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В январе этого года юноша украл кошелек с деньгами и банковскими картам у посетительницы магазина в Костерево. Воспользовавшись тем, что женщина оставила кошелек на прилавке без присмотра, молодой человек взял его и в дальнейшем потратил деньги, оплатив наличными и одной из карт покупку спиртного, продуктов и сигарет.Ущерб составил около 10 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.