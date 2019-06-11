Спасавшие Сергея
Чуева подростки поделились подробностями ЧП. Трагедия в Южном Бутово с каждым
днем обрастает новыми деталями.
Спасавшие Сергея
Чуева подростки поделились подробностями ЧП. Трагедия в Южном Бутово с каждым
днем обрастает новыми деталями.
По
словам двух подростков, которые стали участниками массовой драки и помогали
вытащить борца из воды, на месте происшествия не было беременной девушки, о
которой ранее сообщали СМИ. Они рассказали, что толпа мужчин пыталась пристать
ко всем отдыхающим у пруда в Южном Бутово.
По
словам очевидца, все началось с замечания Сергея Чуева мужчине, который неприлично
вел себя на мосту. Хулиган начал провоцировать борца и оскорблять его.
Словесная перепалка переросла в драку. Спортсмен столкнул одного из нападавших
в воду, но затем его самого скинули в пруд.
Бойня
продолжилась и в воде. При этом, по словам подростков, почувствовавшие свою
безнаказанность хулиганы начали приставать к окружающим, передает телеканал .
Ребята рассказали, что злоумышленники ударили нескольких женщин. Досталось и
самим мальчишкам: одного ударили по голове, а второй сломал руку, отбиваясь от
озверевших мужчин.
Затем в
драку Сергея Чуева и одного из подозреваемых вмешался еще один хулиган. Критическим
моментом в стало то, что мужчина ударил борца ногой по
лицу, от чего тот потерял сознание и упал в воду. Подростки убежали и позвонили
в службу спасения.
Вернувшись
на место происшествия в Южном Бутово, мальчишки увидели, что Чуев был под
водой. Другие очевидцы пытались с фонариками рассмотреть, не выбрался ли. Один
из ребят бросился в воду. Там он и наткнулся на тело борца.
Напомним,
разыгралась в ночь на 8 июня. Подозреваемые
в громком деле об убийстве мастера спорта по греко-римской
борьбе Сергея Чуева задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное
дело.