Спасавшие Сергея Чуева подростки поделились подробностями ЧП. Трагедия в Южном Бутово с каждым днем обрастает новыми деталями.

Спасавшие СергеяЧуева подростки поделились подробностями ЧП. Трагедия в Южном Бутово с каждымднем обрастает новыми деталями.Пословам двух подростков, которые стали участниками массовой драки и помогаливытащить борца из воды, на месте происшествия не было беременной девушки, окоторой ранее сообщали СМИ. Они рассказали, что толпа мужчин пыталась пристатько всем отдыхающим у пруда в Южном Бутово.Пословам очевидца, все началось с замечания Сергея Чуева мужчине, который неприличновел себя на мосту. Хулиган начал провоцировать борца и оскорблять его.Словесная перепалка переросла в драку. Спортсмен столкнул одного из нападавшихв воду, но затем его самого скинули в пруд.Бойняпродолжилась и в воде. При этом, по словам подростков, почувствовавшие своюбезнаказанность хулиганы начали приставать к окружающим, передает телеканал .Ребята рассказали, что злоумышленники ударили нескольких женщин. Досталось исамим мальчишкам: одного ударили по голове, а второй сломал руку, отбиваясь отозверевших мужчин.Затем вдраку Сергея Чуева и одного из подозреваемых вмешался еще один хулиган. Критическиммоментом в стало то, что мужчина ударил борца ногой полицу, от чего тот потерял сознание и упал в воду. Подростки убежали и позвонилив службу спасения.Вернувшисьна место происшествия в Южном Бутово, мальчишки увидели, что Чуев был подводой. Другие очевидцы пытались с фонариками рассмотреть, не выбрался ли. Одиниз ребят бросился в воду. Там он и наткнулся на тело борца.Напомним,разыгралась в ночь на 8 июня. Подозреваемыев громком деле об убийстве мастера спорта по греко-римскойборьбе Сергея Чуева задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовноедело.