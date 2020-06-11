Актер Зак Брафф уверен, что сериал Клиника может получить продолжение. Артист не исключает появление полнометражного фильма, основанного на теленовелле.

Актер Зак Брафф уверен, что сериал "Клиника" может получитьпродолжение. Артист не исключает появление полнометражного фильма, основанногона теленовелле.Сериал "Клиника" выходил на экраны с 2001 по 2010 год. Всегосвет увидели девять сезонов картины. Лента рассказывает историю двух молодых врачей – терапевта Джей Ди ихирурга Кристофера Терка. Главные роли исполнили актеры Зак Брафф и ДональдФэйсон."Клиника" смогла завоевать любовь миллионов зрителей повсему миру. Шоу сделало сыгравших в нем артистов невероятно популярными. Спустя десять лет после финала сериала у неговсе еще есть армия поклонников.Накануне, во времяподкаста Fake Doctors, RealFriends, актер Зак Брафф обрадовал любителей теленовеллы. Артист считает,что все звезды "Клиники" могут собраться для создания полноценного фильма.Правда инициаторам съемок полнометражного продолжения придетсяпотрудиться. В проект необходимо привлечь режиссера и сценариста Билла Лоуренса,ведь именно ему принадлежит идея многосерийной ленты о жизни докторов. Такженадо получить согласие правообладателей – компании Disney и ABC Studios.Зак Брафф настроенрешительно. Актер привел в пример сериал "Ясновидец". После завершения этой теленовеллы продюсеры умудрились снять на ее основе две полноценных картины.15 Мар 2020 в 2:17 PDTНапомним, подкаст Fake Doctors, Real Friends – это аудиопрограмма, которая выходит в Сети. Название шоупереводится как "Врачи понарошку, друзья по-настоящему". В нем Зак Брафф иДональд Фэйсон рассказывают о съемках сериала "Клиника", общаются с другимизвездами ситкома и создателями теленовеллы. Одна серия подкаста посвященаодному эпизоду теленовеллы.