Защита россиянина Константина Ярошенко, который уже много лет содержится под стражей в США, присоединится к коллективному иску против администрации тюрьмы Данбери.

Защита россиянина Константина Ярошенко, который уже много лет содержится под стражей в США, присоединится к коллективному иску против администрации тюрьмы Данбери.Юристы хотят добиться освобождения летчика, у которого начались серьезные проблемы со здоровьем. Адвокат россиянина Алексей Тарасов рассказал нам, что уже запросил полный комплект медицинских документов, передает "Россия 24".Ранее американский суд обязал тюрьму освободить заключенных, которые страдают от осложнений на фоне коронавируса. Как не раз заявлял сам Ярошенко, он испытывает все симптомы COVID-19, при этом возможности пройти тест ему не дали.Российского летчика десять лет назад захватили в Африке американские спецслужбы, вывезли в Штаты и там обвинили в перевозке наркотиков. Ярошенко вину не признает, а доказательства американской стороны многие эксперты называют сфабрикованными.