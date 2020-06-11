Номер телефона, зарегистрированный на Михаила Ефремова, появился в Telegram. Аккаунт, принадлежащий артисту, засветился в мессенджере в 13:33.

Номер телефона, зарегистрированный на Михаила Ефремова, появился в Telegram. Аккаунт, принадлежащий артисту, засветился в мессенджере в 13:33.Напомним, Ефремову запрещено пользоваться интернетом, а также общаться со всеми, кроме близких родственников и адвоката. В настоящее время артист находится под домашним арестом. Если он совершит любое нарушение, ему грозит перевод в СИЗО.Неизвестно, зарегистрировался в мессенджере сам Ефремов или кто-то еще. Тем не менее его аккаунт появился в Telegram, сообщает РИА Новости.Дочь Ефремова Анна Мария в свою очередь объяснила, кто мог зайти в мессенджер с номера ее отца. По ее словам, это либо жена, либо менеджер. Девушка обратила внимание на то, что у ее отца в настоящий момент нет мобильного телефона, а до ареста он не пользовался никакими социальными сетями, кроме мессенджера WhatsApp.