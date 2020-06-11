Историк моды и ведущий ток-шоу Модный приговор Александр Васильев раскритиковал стиль актрисы Зои Бербер. Звезда сериала Проект Анна Николаевна не умеет подчеркивать достоинства собственной фигуры.

Историк моды и ведущий ток-шоу "Модный приговор" АлександрВасильев раскритиковал стиль актрисы Зои Бербер. Звезда сериала "Проект "АннаНиколаевна" не умеет подчеркивать достоинства собственной фигуры.Александр Васильев заметил, что с турецкого языка "бербер"переводится как "перец". Кутюрье отметил, что в Зое, возможно, есть некотораяперчинка.Историк моды сравнил звезду сериала "Проект "Анна Николаевна" с актрисой КаринойРазумовской, которая известна по теленовелле "Мажор". У артисток, по словам эксперта,много общего. Их типаж – молодая, привлекательная, круглолицая, на видславянка. Девушки с такой внешностью сегодня в моде. Карина и Зоя различаютсяразве что цветом волос.Васильев подчеркнул, что у Бербер очень красивые глаза, ихформу он сравнил с маслинами. Несомненным плюсом актрисы является то, что онастройная и высокая – 174 сантиметра.Ведущий проекта "Модный приговор" отметил, что артистка неумеет подчеркивать те многочисленные достоинства, которыми одарила ее природа.Хорошую фигуру знаменитость зачем-то постоянно прячет под просторными нарядами.Артистке к лицу оригинальные украшения, но она такие не носит, отдаваяпредпочтение чему-то простому и повседневному.21 Апр 2020 в 8:09 PDTАлександр Васильев полагает, что еще не нашласобственный стиль и цвет. "Сейчас в ее гардеробе полный винегрет: то онаспортсменка, то роковая женщина, то звезда танцпола, то наивная школьница", -заметил кутюрье. Он полагает, что артисткане понимает, какую роль в ее профессиональной судьбе может сыграть одежда.Бербер следует выбирать женственные, романтичные наряды, отдавать предпочтениеструящимся тканям, бантам, рюшам и широким рукавам. Васильев считает, что наножках Бербер должна красоваться изящная обувь на высоком каблуке.2 Фев 2020 в 12:06 PST