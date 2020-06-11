Историк моды и ведущий ток-шоу Модный приговор Александр
Васильев раскритиковал стиль актрисы Зои Бербер. Звезда сериала Проект Анна
Николаевна не умеет подчеркивать достоинства собственной фигуры.
Историк моды и ведущий ток-шоу "Модный приговор" Александр
Васильев раскритиковал стиль актрисы Зои Бербер. Звезда сериала "Проект "Анна
Николаевна" не умеет подчеркивать достоинства собственной фигуры.
Александр Васильев заметил, что с турецкого языка "бербер"
переводится как "перец". Кутюрье отметил, что в Зое, возможно, есть некоторая
перчинка.
Историк моды сравнил звезду сериала "Проект "Анна Николаевна" с актрисой Кариной
Разумовской, которая известна по теленовелле "Мажор". У артисток, по словам эксперта,
много общего. Их типаж – молодая, привлекательная, круглолицая, на вид
славянка. Девушки с такой внешностью сегодня в моде. Карина и Зоя различаются
разве что цветом волос.
Васильев подчеркнул, что у Бербер очень красивые глаза, их
форму он сравнил с маслинами. Несомненным плюсом актрисы является то, что она
стройная и высокая – 174 сантиметра.
Ведущий проекта "Модный приговор" отметил, что артистка не
умеет подчеркивать те многочисленные достоинства, которыми одарила ее природа.
Хорошую фигуру знаменитость зачем-то постоянно прячет под просторными нарядами.
Артистке к лицу оригинальные украшения, но она такие не носит, отдавая
предпочтение чему-то простому и повседневному.
21 Апр 2020 в 8:09 PDT
Александр Васильев полагает, что еще не нашла
собственный стиль и цвет. "Сейчас в ее гардеробе полный винегрет: то она
спортсменка, то роковая женщина, то звезда танцпола, то наивная школьница", -
заметил кутюрье. Он полагает, что артистка
не понимает, какую роль в ее профессиональной судьбе может сыграть одежда.
Бербер следует выбирать женственные, романтичные наряды, отдавать предпочтение
струящимся тканям, бантам, рюшам и широким рукавам. Васильев считает, что на
ножках Бербер должна красоваться изящная обувь на высоком каблуке.
2 Фев 2020 в 12:06 PST