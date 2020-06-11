В этом, 2020 году, исполняется 20 лет с премьеры сериала режиссера Александра Митты Граница. Таежный роман. Картина имеет несколько почетных наград, она, в том числе, удостоена Государственной премии России. В ленте снялись выдающиеся артисты: Марат Башаров, Андрей Панин, Михаил Ефремов и Алексей Панин. Мало кто задумывался, но жизнь звезд теленовеллы сложилась не лучшим образом.

В этом, 2020 году, исполняется 20 лет с премьеры сериаларежиссера Александра Митты "Граница. Таежный роман". Картина имеетнесколько почетных наград, она, в том числе,удостоена Государственной премии России. В ленте снялись выдающиесяартисты: Марат Башаров, Андрей Панин, Михаил Ефремов и Алексей Панин. Мало ктозадумывался, но жизнь звезд теленовеллы сложилась не лучшим образом.В сериале "Граница. Таежный роман" актеру АндреюПанину досталась роль майора Вячеслава Ворона. Артист умер в марте 2013 года.По данным полиции, незадолго до кончины Андрей выпивал. Экспертиза установила 1,8промилле алкоголя в крови знаменитости.Следствие утверждало, что Панин скончался, ударившисьголовой об унитаз. С официальным заявлением правоохранительных органов не согласендруг знаменитости Борис Полунин. Приятель полагает, что травмы актеру нанеслина улице, возможно, было избиение. Ранее в интервью Полунин говорил, что следыкрови были во всех комнатах, тело Панина лежало на кухне, зачем-тостолом былаподперта балконная дверь – все это вызывает подозрения.Рядового Николая Жигулина в "Границе" сыграл Алексей Панин.В последнее время артист знаменит не ролями, а скандалами, в которые постоянновлипает. Долгое время Алексей воевала с экс-супругой Юлией Юдинцевой за право общатьсяс дочерью, о чем активно писала пресса. Артист публично заявлял, что хочетуехать за рубеж на ПМЖ и называл соотечественников "злобнымиуродцами", также пытался наложить на себя руки после расставания сЛюдмилой Григорьевой. При желании в Сети можно найти видеозаписи, на которыхзапечатлены извращенные сексуальные утехи Алексея Панина, а также кадры, где онбегает в женском белье по улице.Александр Митта долго сомневался, прежде чем утвердитьМихаила Ефремова на роль. Незадолго до начала съемок у артиста умер отец.Режиссер опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака.В итоге Ефремов все же попал в проект.Поклонники сериала "Граница. Таежный роман" хорошопомнят его персонажа лейтенанта Алексея Жгута. Герой был слабохарактерным,пьющим и азартным человеком. Пагубное пристрастие разрушало жизнь Жгута. Спустягоды алкогольная зависимость изменит жизнь и самого Михаила Ефремова. 8 июня в Москвеавтомобиль, которым управлял актер, врезался в ВАЗ. Находящийся в фургоне водитель скончался. Полиция задержала звезду кино. В крови актера нашли следыалкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Михаил Ефремов будетнаходиться под домашним арестом до 9 августа. Знаменитости грозит от пяти до 12лет тюрьмы.Пристрастие к спиртному виляет на жизнь другой звезды картины"Граница. Таежный роман" Марата Башарова. В сериале артист сыграл лейтенантаИвана Столбова. Второй и третий брак знаменитости распались из-за рукоприкладства.Актриса Екатерина Архарова развелась с артистом после того, как оказалась вбольнице с переломом носа и сотрясением мозга. Травы женщине нанес Башаров.История повторилась со следующей супругой знаменитости, Елизаветой Шевырковой.По словам последней, Башаров под воздействием алкоголя становится жестоким.