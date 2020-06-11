В этом, 2020 году, исполняется 20 лет с премьеры сериала
режиссера Александра Митты Граница. Таежный роман. Картина имеет
несколько почетных наград, она, в том числе,
удостоена Государственной премии России. В ленте снялись выдающиеся
артисты: Марат Башаров, Андрей Панин, Михаил Ефремов и Алексей Панин. Мало кто
задумывался, но жизнь звезд теленовеллы сложилась не лучшим образом.
В этом, 2020 году, исполняется 20 лет с премьеры сериала
режиссера Александра Митты "Граница. Таежный роман". Картина имеет
несколько почетных наград, она, в том числе,
удостоена Государственной премии России. В ленте снялись выдающиеся
артисты: Марат Башаров, Андрей Панин, Михаил Ефремов и Алексей Панин. Мало кто
задумывался, но жизнь звезд теленовеллы сложилась не лучшим образом.
В сериале "Граница. Таежный роман" актеру Андрею
Панину досталась роль майора Вячеслава Ворона. Артист умер в марте 2013 года.
По данным полиции, незадолго до кончины Андрей выпивал. Экспертиза установила 1,8
промилле алкоголя в крови знаменитости.
Следствие утверждало, что Панин скончался, ударившись
головой об унитаз. С официальным заявлением правоохранительных органов не согласен
друг знаменитости Борис Полунин. Приятель полагает, что травмы актеру нанесли
на улице, возможно, было избиение. Ранее в интервью Полунин говорил, что следы
крови были во всех комнатах, тело Панина лежало на кухне, зачем-то
столом была
подперта балконная дверь – все это вызывает подозрения.
Рядового Николая Жигулина в "Границе" сыграл Алексей Панин.
В последнее время артист знаменит не ролями, а скандалами, в которые постоянно
влипает. Долгое время Алексей воевала с экс-супругой Юлией Юдинцевой за право общаться
с дочерью, о чем активно писала пресса. Артист публично заявлял, что хочет
уехать за рубеж на ПМЖ и называл соотечественников "злобными
уродцами", также пытался наложить на себя руки после расставания с
Людмилой Григорьевой. При желании в Сети можно найти видеозаписи, на которых
запечатлены извращенные сексуальные утехи Алексея Панина, а также кадры, где он
бегает в женском белье по улице.
Александр Митта долго сомневался, прежде чем утвердить
Михаила Ефремова на роль. Незадолго до начала съемок у артиста умер отец.
Режиссер опасался, что актер не сможет перевоплотиться в персонажа-весельчака.
В итоге Ефремов все же попал в проект.
Поклонники сериала "Граница. Таежный роман" хорошо
помнят его персонажа лейтенанта Алексея Жгута. Герой был слабохарактерным,
пьющим и азартным человеком. Пагубное пристрастие разрушало жизнь Жгута. Спустя
годы алкогольная зависимость изменит жизнь и самого Михаила Ефремова. 8 июня в Москве
автомобиль, которым управлял актер, врезался в ВАЗ. Находящийся в фургоне водитель скончался. Полиция задержала звезду кино. В крови актера нашли следы
алкоголя и наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Михаил Ефремов будет
находиться под домашним арестом до 9 августа. Знаменитости грозит от пяти до 12
лет тюрьмы.
Пристрастие к спиртному виляет на жизнь другой звезды картины
"Граница. Таежный роман" Марата Башарова. В сериале артист сыграл лейтенанта
Ивана Столбова. Второй и третий брак знаменитости распались из-за рукоприкладства.
Актриса Екатерина Архарова развелась с артистом после того, как оказалась в
больнице с переломом носа и сотрясением мозга. Травы женщине нанес Башаров.
История повторилась со следующей супругой знаменитости, Елизаветой Шевырковой.
По словам последней, Башаров под воздействием алкоголя становится жестоким.