В американском Сиэтле протестующие продолжают удерживать несколько районов в административном центре. Они объявили эту территорию свободной зоной, не пускают туда полицию и уже выбрали себе предводителя. Дональд Трамп потребовал от властей штата как можно быстрее навести там порядок.

В американском Сиэтле (штат Вашингтон) протестующие продолжают удерживать несколько районов в административном центре. Они объявили эту территорию "свободной зоной", не пускают туда полицию и уже выбрали себе предводителя. Дональд Трамп потребовал от властей штата как можно быстрее навести там порядок."Это место – теперь собственность жителей Сиэтла". Такие надписи уже не редкость в так называемой "автономной зоне" в центре столицы штата Вашингтон.После того, как протестующие анархистского толка заняли полицейский участок, здесь не встретить стражей порядка.Теперь над ним висит табличка: "Народный департамент Сиэтла". Но власти штата о таком развитии событий похоже узнают из СМИ.Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей:Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются.Трамп потребовал немедленно восстановить порядок в городе, в противном случае он пообещал сделать это сам.В ответ мэр посоветовала президенту вернуться в свой бункер, где (как сообщала пресса) он укрывался во время протестов в Вашингтоне.Прореспубликанские СМИ поддерживают позицию Трампа. С телеканалов сообщается, что анархисты требуют не только роспуска полиции, но и немедленных повторных расследований всех дел в отношении не-белых заключенных, отпустить из тюрем вообще всех заключенных, разрешить бездомным жить, где им хочется.Кроме того, они хотят еще и сегрегации в больницах: чтобы чернокожие врачи и медсестры занимались только чернокожими пациентами."Хотят сегрегации — как вам это? И они хотят амнистии для всех участников беспорядков", — сообщает с экрана одного из американских телеканалов ведущий Такер Карслон.То, о чем он говорит, действительно, одно из условий протестующих в Сиэтле. В коллективном письме они требуют, чтобы больницы нанимали темнокожих врачей, а те, в свою очередь, лечили темнокожих больных.Тем временем в других городах США продолжают избавляться от того, что напоминает о неоднозначной американской истории.В Ричмонде демонстранты снесли статую президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису. Памятник сбросили в озеро.Продолжается и дискуссия о реформировании полиции. Эта тема в преддверии выборов становится все более актуальной."Весь мир видел жестокость произошедшего. И миллионы людей вынуждены сейчас действовать. Они видели, как офицер держал свое колено на шее и лице мужчины восемь минут 46 секунд, как он буквально душил его жизнь. Настал переломный момент в американской истории, когда мы должны провести значительные реформы в нашей полиции. Это давно назрело", — говорит вице-президент США 2009-2017 годов Джо Байден.В борьбе с расизмом в современных Соединенных Штатах все чаще переходят черту. Американский рэпер Айс Кьюб опубликовал несколько твитов. В одном из них — картина, на которой люди играют в "монополию" на спинах черных рабов, в другом написал, что в египетскому плену на месте евреев на самом деле был темнокожий народ. Многие комментаторы уже обвинили Айс Кьюба в антисемитизме.