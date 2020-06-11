Чем вызвано неожиданное желание не сдавать ЕГЭ и не поступать в этом году, ни выпускники, ни их родители толком не могут ответить. Говорят, что в сейчас не готовы, поэтому не получат высокие баллы, достаточные зачисления в хороший вуз, и к следующему году подготовятся получше.

Выпускники девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестаты без сдачи госэкзаменов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На самом деле аттестаты уже подготовлены, оценки в них проставлены по итогам 11 лет. И их даже начали выдавать.В колледжи и техникумы на бюджет выпускников будут зачислять на основании конкурса школьных аттестатов. Однако для поступления в вузы одного аттестата недостаточно — необходимо сдать ЕГЭ. И сдавать экзамены считают необходимым большинство из 786 тысяч учеников, заканчивающих в этом году школу.Пообщавшись с представителями школ, корреспондент сайта 33Live.RuRu выяснил, что до ситуации с коронавирусом не хотели сдавать профиль ЕГЭ 13-15% выпускников. В связи с особой ситуацией их число увеличилось до 30-35% от общего числа выпускников. То есть сдавать ЕГЭ будут порядка 275 тысяч выпускников. В связи с этим ЕГЭ по русскому языку будут писать два дня: согласно санитарным нормам, расстояние между учащимися должно быть не менее полутора метров. И даже если разместить всех желающих сдать в несколько классов, помещений все равно не хватает.Чем вызвано неожиданное желание не сдавать ЕГЭ и не поступать в этом году, ни выпускники, ни их родители толком не могут ответить. Говорят, что сейчас не готовы, поэтому, вероятно, не получат высокие баллы, достаточные зачисления в "хороший вуз", а к следующему году "подготовятся получше".Но если у девочек такая возможность имеется, не поступившим в высшие учебные заведения (и не получившим отсрочку) мальчикам придется идти служить в армию. Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и пока нет никаких сведений о ее переносе. Так что сдача ЕГЭ для представителей сильного пола будет отложена на неопределенное время — ближайшая возможность получить баллы у них появится не раньше, чем через два года.Выпускники, не сдавшие ЕГЭ, действительно имеют возможность заниматься целый год и подготовиться к экзаменам следующего года. Однако если они боятся, что, проучившись непрерывно 11 лет, не готовы к облегченной версии экзаменов, сложно представить, что им удастся продуктивнее учиться самостоятельно.Кроме того, в случае, если родители не имеют возможности (или не готовы) содержать еще год восемнадцатилетних "деточек", им придется идти работать. И многих ждет сюрприз: найти работу без представления документов о специальном образовании не так уж и просто.Во-первых, многие организации часто отсеивают кандидатов без образования по умолчанию. Во-вторых, мало кто готов принять на работу человека не только без образования, но и без малейшего стажа — придется потратить немало времени на обучение. И заранее сказать, будет ли польза от этого "вложения" крайне непросто. В-третьих, такие соискатели зачастую проигрывают в конкуренции с кандидатом, у которого есть высшее образование.Безусловно, можно организовать свое дело. Но для этого нужно изучить предмет "дела", иметь начальный капитал, нанять работников (или быть готовым работать круглосуточно). Отдельным пунктом следует выделить бухгалтера: человека, не сведущего в бухгалтерии, ждет немало неприятных сюрпризов, если он будет игнорировать законы выстраивания рабочих отношений с государством.Для примера, без технического и высшего образования и отсутствия опыта работы нельзя занимать должность начальника автоколонны. Старший воспитатель детского сада должен иметь высшее профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" и стаж работы воспитателем не менее 2 лет. Нельзя работать в школе не просто без высшего, но без высшего специального образования. Даже при умении писать или фотографировать невозможно стать сценаристом или фотожурналистом. Нельзя без образования начать петь в хоре или занять в магазине должность выше кассира и продавца.Каждый год к лету, то есть ко времени сдачи ЕГЭ, интернет пополняется десятками материалов о том, как высшее образование не успевает за развитием современных технологий. И что пока ты учился 4-7 лет в престижном вузе, общемировые тенденции и приоритеты меняются и полученный диплом превращается в бесполезный кусок бумаги.И это, несомненно, справедливый упрек, но не аргумент для того, чтобы образования не иметь вообще. Тем более что самообразование на начальном этапе довольно сложная вещь как минимум с точки зрения организации.Время от времени в Сети появляются счастливые истории о том, на что способен человек без всякого образования. Как "одного российского домашнего специалиста купили за тысячи долларов и теперь он стал ведущим специалистом и даже директором компании". Как дама без образования преподает китайский (не сарказм) и зарабатывает сколько хочет и когда хочет.Золушка тоже была. Одна. О другой такой многовековая история сказок умалчивает.