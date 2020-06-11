Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в полутора десятках регионов России, в ходе которой выявлены нелегальные оружейники.

Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в полутора десятках регионов России, в ходе которой выявлены нелегальные "оружейники", задержаны 28 человек, изъято большое количество оружия и взрывчатки, передает "Интерфакс".Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов.По данным спецслужбы, в результате операции изъято 166 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), детонаторы различных модификаций, огнепроводные и детонирующие шнуры, более 8500 патронов, части оружия, шесть глушителей, 20 единиц холодного оружия.