Известно, что Олег Яковлев завещал недвижимое имущество другу и племяннику, а возлюбленную оставил ни с чем. Но в конечном итоге квартира не досталась никому. Банк отсудил жилплощадь у наследников.

Известно, что Олег Яковлев завещал недвижимое имущество другу и племяннику, а возлюбленную оставил ни с чем. Но в конечном итоге квартира не досталась никому. Банк отсудил жилплощадь у наследников.Как сообщалось ранее, гражданская жена солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева Александра Куцевол была возмущена тем, что квартира певца досталась его племяннику и другу. Женщина пыталась оспорить завещание, но у нее не вышло.Несмотря на этот факт, она продолжала жить в квартире Яковлева, где находился весьма ценный антиквариат. Александра даже перевезла к себе родителей. Наследники Яковлева пытались выгнал Куцевол, ломали дверь и меняли замки. Александра, в свою очередь, тоже меняла замки, вламывалась в квартиру и продолжала в ней жить.Интересно, что Олег приобрел жилье в ипотеку. При жизни он пытался своевременно вносить платежи. А после смерти певца никто этого делать не стал. Из-за этого сумма долга начала расти и достигла пяти миллионов рублей.Разумеется, банк забрал недвижимость. Наследники хотели оспорить это решение через суд, но проиграли. Теперь недвижимость Яковлева выставлена на торги.17 Ноя 2019 в 1:01 PSTНапомним, солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Согласно основной версии, певец умер от тяжелой пневмонии. Но продюсер группы Игорь Матвиенко ранее заявлял, что Олега сгубил алкоголь.