Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, в котором намерены сойтись британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, может побить мировой финансовый рекорд по сумме гонораров для двух спортсменов. Атлеты могут заработать по 200 млн долларов каждый.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, в котором намерены сойтись британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, может побить мировой финансовый рекорд по сумме гонораров для двух спортсменов. Атлеты могут заработать по 200 млн долларов каждый.Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне менеджер Джошуа Эдди Хирн сообщил журналистам, что два боксера пришли к соглашению относительно чемпионского боя и матча-реванша в течение 2021 года. Вскоре пришло подтверждение этой информации из штаба Фьюри.Теперь же Фрэнк Уоррен, менеджер Фьюри, рассказал некоторые финансовые детали сделки. "Парни могут получить по 70 млн долларов за первый поединок и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году", — говорит Уоррен.Правда, промоутер сразу оговорился, что пока договоренности достигнуты только на уровне личного общения членов двух команд: "Пока еще ничего не согласовано, у нас нет контракта", – цитирует канал ESPN слова менеджера чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).Напомним, что кроме титула Фьюри на кону будут стоять четыре чемпионских пояса Джошуа: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).Стоит также сказать, что на сегодняшний день самым дорогим в финансовом плане был бой двух суперчемпионов полусреднего веса – американца Флойда Мэйвезера и филиппинца Мэнни Пакьяо, на кону которого стояли титулы WBA Super, WBC, WBO, журнала Ring и звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории. Бой состоялся 2 мая 2015 года, Мэйвезер выиграл и заработал 180 млн долларов, а Пакьяо получил 120 "лимонов".