Актер Михаил Кокшенов оставил вторую супругу ради новой возлюбленной. Артист влюбился в бизнесвумен Наталью Лепехину и, не без сомнений, развелся. Предпринимательница стала третьей супругой звезды кино.

Актер Михаил Кокшенов оставил вторую супругу ради новой возлюбленной.Артист влюбился в бизнесвумен Наталью Лепехину и, не без сомнений, развелся.Предпринимательница стала третьей супругой звезды кино.Елена Кокшенова была женой Народного артиста 20 лет. Супруга была Михаилу не только надежным плечоми другом, но и хорошим подспорьем в делах – работала ассистентом в егокартинах. В 2007 году Кокшенов ушел от супруги. Артист с первого взгляда влюбилсяв попутчицу в самолете и развелся. Разлучницей оказалась Наталья Лепехина –генеральный директор крупного предприятия.Интересно, что Елена отпустила Михаила без скандала. Совторой женой артист расстался на хорошей ноте. Более того, Кокшенова смоглаподружиться с Лепехиной. Как оказалось все хлопоты связанные с похоронамиартиста экс-жены поделили между собой.По словам Елены Кокшеновой, артист умер не из-за онкологии иликоронавируса, как пишут в СМИ, а от последствий инсульта. Три года назад с Михаилом случился удар, от которого он не смог оправиться.Елена добавила, что в последние годы Михаила в основном опекалаНаталья. Женщина взвалила н себя весьгруз забот о больном артисте. Кокшенова не скрывает, что тоже навещалаэкс-супруга, однако приходить могла не чаще трех раз в неделю.5 Июн 2020 в 3:37 PDTНа память о бывшем муже Елене Кокшеновой остались двеквартиры. Михаил сам подарил экс-жене апартаменты. Женщина отмечает,что эти квадратные метры принадлежат ей, и делить их с наследниками артиста не придется. Бывшая избранница актера подчеркнула, что тот . "Никого не обидел", – сказала Елена.