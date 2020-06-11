Необычное предложение обнаружил в Интернете корреспондент ГТРК Южный Урал. Челябинский житель предлагает купить картину, якобы наделенную удивительными свойствами. По словам ее автора, художество способно снять сглаз, отпугнуть злых духов, вернуть любовь. Стоимость шедевра - почти полтора миллиона рублей.

Необычное предложение обнаружил на сайте объявлений в Интернете корреспондент ГТРК "Южный Урал". Челябинский житель предлагает купить картину, якобы наделенную удивительными свойствами. По словам ее автора, художество способно снять сглаз, отпугнуть злых духов, вернуть любовь.Автор картины с таким широким спектром действий живет в Курчатовском районе Челябинска. Выглядит работа, изображающая смешного человечка, как детские каракули. Правда, цена за такое творение — очень серьезная. Автор просит за нее 1 499 000 рублей. Зато, по заверениям художника, квартира освободится от нечисти, а обладатель шедевра может быть спокоен за свою судьбу.Пока неизвестно, появились ли желающие купить необычное произведение. Правда, большой интерес к картине очевиден. За три дня объявление посмотрело более 700 пользователей.