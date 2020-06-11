Известный российский борец вольного стиля, трехкратный чемпион мира Билял Махов может быть дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного препарата. Ранее спортсмен сдал положительную допинг-пробу на гормон роста, который оказался в его крови в результате лечения травмы.

Известный российский борец вольного стиля, трехкратный чемпион мира Билял Махов может быть дисквалифицирован на два года за употребление запрещенного препарата. Ранее спортсмен сдал положительную допинг-пробу на гормон роста, который оказался в его крови в результате лечения травмы.По словам самого борца, на момент сдачи пробы он только что вернулся из Германии, где был прооперирован и начал восстановительные процедуры: "Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнесся к этому вопросу, где нужно, не заявился".Сам атлет, впрочем, поясняет, что лечение не было быстрым, так что он не хотел воспользоваться ситуацией: "Это было во внесоревновательный период, но так как мы профессионалы, то спортсмены стоят в международном пуле тестирования, — цитирует Махова ТАСС. — Надо было процесс контролировать".Всего наш атлет перенес три операции кряду – на спине, на шее и на колене, — и ему пришлось использовать гормональные препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань. Но, согласно допинговому законодательству, обо всех лекарствах такого рода надо было сообщать заранее, чего Махов не сделал. Теперь ему грозит длительное наказание.