Превентивный ядерный удар как способ защиты от вторжения недружественных стран. Предложение от депутата с Западной Украины. Причем, свою идею он не просто озвучил в порядке бреда на личной странице, но еще и написал официальное обращение на имя президента Владимира Зеленского. Тем временем украинские СМИ обсуждают странное поведение еще одного народного избранника.

Превентивный ядерный удар как способ защиты от "вторжения недружественных стран". Предложение от депутата с Западной Украины. Причем, свою идею он не просто озвучил в порядке бреда на личной странице, но еще и написал официальное обращение на имя президента Владимира Зеленского. В плане всего три пункта. Сначала Украина должна в срочном порядке создать "сто — сто пятьдесят атомных зарядов и так называемых грязных бомб". Затем установить боеголовки на ракеты и направить их на врагов. А еще набрать волонтеров в диверсионные отряды и поручить им подорвать военные объекты в нескольких городах. Интересен, конечно, список целей. Это Москва, Санкт-Петербург и Будапешт, поскольку Венгрию автор инициативы считает претендентом на часть Закарпатья. Пока непонятно, как на столь агрессивные идеи отреагирует адресат этого послания. Но для экс-президента Петра Порошенко, чьим верным сторонником является депутат, подобные выпады были не в диковинку. Ну, а в украинской прессе тем временем обсуждают странное поведение еще одного народного избранника. На этот раз депутата Верховной Рады, идеи которого не менее эксцентричны.Полуголый депутат решил подработать мытьем машин. В трусах и в кепке на заправке в центре Киева. Украинские журналисты все утро упражнялись в остроумии. Поводом для едких шуток стало видео. И правда — народный депутат Илья Кива в одном неглиже намывает машину некой блондинки.Если в центре Киева за время карантина не успели вырасти пальмы, что вряд ли, видео снято явно не в украинской столице. А блондинка за рулем скорее всего Екатерина Мазур — бывшая девушка Кивы, с которой он встречался три года назад. Бинго.Впрочем, коллег можно понять. Депутат Илья Кива — один из самых эксцентричных украинских политиков."Неординарный такой, с психическим отклонением. По нему это наблюдается. От него можно все что хочешь ожидать, он иногда такие вещи вытворяет, что просто-напросто, извините за такое слово, на голову не натянешь, но видно кому-то в украинской политике он нравится", — говорит народный депутат Верховной Рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко.Илья Кива известен и куда более странными выходами, а то и выходками. Предложил переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Джорджа Флойда. А заодно включить погибшего американца в списки "Небесной сотни", как человека начавшего "революцию гидности" в Штатах. Вообще шутки на грани, и за нею — его тема."Раньше, до последних событий, которые сегодня происходят в мире, скажу честно, мне иногда даже нравились черные женщины".Я вам не скажу за всю Одессу, но каким женщинам неприкрыто симпатизирует депутат, известно после заседания Рады, во время которого Илья Кива переписывался с некой моделью из этого приморского города. Наверное парламент Незалежной для политиков и впрямь место самоудовлетворения, конечно, в самом широком смысле."На Украине такая история, что там все средства хороши. Там комики избираются президентами, депутаты устраивают дебош и за счет этого набирают популярность. На Украине это не политика, а такой шоу-бизнес и поэтому, чем лучше шоу устроил политик, тем выше у него рейтинг, тем лучше за него голосуют", — объясняет специалист по черному PR Антон Вуйма.А у Ильи Кивы все предпосылки и богатая биография. Командовал батальоном в АТО, руководил полтавским центром "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Был советником Арсена Авакова, главой Соцпартии. Даже отвечал за украинский дворовый футбол и домино. Слывет шовинистом, гомо- и прочим фобом."Всемогущая Америка летит сегодня в ж…у, как ракета Илона Маска, со своей своей псевдодемократией, со своими гомосексуалистическими ценностями и со своей толерантностью".У каждого шоу, в том числе политического, есть свое закулисье. И пока артист работает на сцене, ну, или в зале украинской державности, он делает хорошо не только себе. В то время, как обыватели в очередной раз обсуждают странную поведунку нардепа, возможно, где-то улыбается один глава МВД."Здесь нужны такие люди как Илья Кива, учитывая, что он не чужой человек министру МВД Арсену Авакову, и сейчас удобный момент. Над ним начали сгущаться тучи, пошла волна критики за целый ряд инцидентов, которые в любой другой стране мира министр был бы уволен, но это не касается Авакова, вот как раз для информационного спина, чтобы перебивать такую негативную волну, нужно, чтобы обсуждали выходки какого-то очередного фрика из депутатского корпуса, и тут Илья Кива к месту", — говорит политолог Андрей Золотарев.Стоит ли удивляться, что видео трехлетней давности внезапно всплыло именно сейчас. Впрочем, не исключаем, что в жизни всегда остается место и случайным совпадениям.