В Перми грабитель с хозяйственной сумкой и монтировкой похитил в салоне сотовой связи два десятка дорогих телефонов, однако скрыться ему не удалось — сотрудники торгового заведения своими силами задержали преступника.

В Перми грабитель с хозяйственной сумкой и монтировкой похитил в салоне сотовой связи два десятка дорогих телефонов, однако скрыться ему не удалось — сотрудники торгового заведения своими силами остановили преступника.Во время задержания налетчик ударил своим импровизированным оружием одного из продавцов, однако это не помогло ему убежать. Грабителя сдали в руки полиции. Ущерб от его действий, по оценке организации, составил более полутора миллиона рублей.В отделении задержанный дал признательные показания. На преступление, по его словам, он пошел из-за финансовых трудностей. В отношении грабителя заведено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере", предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.