Совместно с грузовым производителем КамАЗ будут выпускаться крупные узлы и агрегаты для автомобилей Aurus, а их моторы применят в малой авиации.

Совместно с грузовым производителем КамАЗ будут выпускаться крупные узлы и агрегаты для автомобилей Aurus, а их моторы применят в малой авиации.Речь идет об организации совместного с КамАЗом производства двигателей и коробок передач для роскошных автомобилей Aurus, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС. Одна часть производства будет организована в Алабуге, другая часть - на основной производственной площадке КамАЗа Набережных Челнах.Мантуров добавил, что Aurus состоит из 4,5 тыс. компонентов, которые поставляют 74 российских и иностранных производителя."Интеллектуальные права полностью принадлежат НАМИ, то есть РФ. Это нам дает определенный временной лаг на поступательную локализацию тех компонентов, которые критически важные. В частности, у нас 100% российская автоматическая, девятиступенчатая коробка передач, которая разработана была российской компанией. Полностью российский двигатель", - отметил министр.Мантуров также напомнил, что выпускать "Аурусы" будут на заводе Ford Sollers в Алабуге. Первые серийные поставки начнутся в марте 2021 года.Кроме того, российский двигатель от Aurus будет также использоваться для малой авиации - адаптация займет 3-5 лет, сообщил Мантуров.