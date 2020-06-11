Принц Джордж и принцесса Шарлота должны были в этом году принять участие в параде в честь дня рождения прабабушки. Однако из-за пандемии коронавируса чествование Елизаветы II отменено, а парад пройдет в урезанном формате.

Принц Джордж и принцесса Шарлота должны были в этом году принять участие в параде в честь дня рождения прабабушки. Однако из-за пандемии коронавируса чествование Елизаветы II отменено, а парад пройдет в урезанном формате.Обычно в первые выходные лета королева отмечает день рождения. Несмотря на то, что Елизавета появилась на свет в апреле, в июне устраивают народный праздник с парадом и салютом. Увы, в этом году планам помешал вирус.Наследники предвкушали событие, ведь впервые им разрешили бы вместе с семьей поучаствовать в процессии открытых карет. Также детям невероятно нравилось наблюдать за марширующими солдатами с балкона дворца.Шестилетний Джордж и пятилетняя Шарлотта очень гордились тем, что наконец-то смогут почувствовать себя взрослыми. Их отец, Уильям, впервые прокатился на карете вместе с королевой-матерью и принцессой Дианой в возрасте 5 лет. Дяде Джорджу и вовсе позволили присоединиться к процессии как только ему исполнилось 4.6 Июн 2020 в 5:59 PDTДетям Кейт Миддлтон лишь недавно разрешили принимать участие во "взрослых" мероприятиях. Один из первых выходов наследников случился на Рождество – родители взяли их с собой на утреннюю службу в церковь.Правнуки Елизаветы II вели себя максимально прилично. Малыши шли рядом, вежливо принимали букеты цветов, а Шарлотта и вовсе обнялась с женщиной на инвалидной коляске, которая приветствовала монаршую семью у входа в церковь.