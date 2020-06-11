После того как Михаил Ефремов совершил смертельную аварию, на его семью обрушился шквал предложений поучаствовать в популярных программах на ТВ. Дочь актера крайне негативно отреагировала на попытки привлечь ее к черному пиару.

После того как Михаил Ефремов совершил смертельную аварию, на его семью обрушился шквал предложений поучаствовать в популярных программах на ТВ. Дочь актера крайне негативно отреагировала на попытки привлечь ее к черному пиару.В своемтвиттер-аккаунте Анна Мария опубликовала переписку с шеф-редактором телеканала"Россия-1", который пытается уговорить ее дать интервью. Продюсерыуже заманили в одно из шоу мать девушки, Ксению Качалину.Некогда талантливой актрисе, которая сейчас спивается, пообещали сделать ремонт и привести в порядоквнешность, чтобы та смогла начать жизнь с чистого листа. Анна Мария заявила, что не хочет общаться и контактировать с родительницей.Дочь Ефремова в грубойформе отреагировала на приглашения редактора, а также прошлась по личностиАндрея Малахова. "А, чуть не забыла. Малахов, который у вас работает, – ***. Так ему от меня и передайте", – написала она.Анна Мария уверена, что добро, которое пообещали ее матери, делаетсяисключительно ради пиара. Девушка отметила, что не собирается общаться с журналистами "России-1" особенно после того, что они о ней наговорили.9 Июн 2020 в 4:21 PDTОднако же редактор программы попытался продавить дочь Ефремова, напомнив, что та принимала участие в передаче Леры Кудрявцевой. "Вы там говорили о маме, это было действительно трогательно. Пожалуйста, не будьте так категоричны", – пишет сотрудник телеканала. В ответ девушка предложила авторам программы пообщаться со своей совестью.