Нынешней жене Игоря Николаева – 37 лет, а его дочери от первого брака уже 41. Наследница появилась на свет, когда музыканту было всего 18 лет.

Нынешней жене Игоря Николаева – 37 лет, а его дочери от первого брака уже 41. Наследница появилась на свет, когда музыканту было всего 18 лет.В последнее время Игорь Николаев часто показывает свою четырехлетнюю дочь, которую ему подарила возлюбленная Юлия Проскурякова. Некоторые поклонники уже успели позабыть, что у музыканта есть еще одна наследница, которая родилась в 1978 году. Кстати, ее тоже зовут Юлия.Однако недавно Николаев все же напомнил подписчикам о ее существовании. Композитор опубликовал снимок, на котором запечатлена старшая дочь на природе в компании нескольких кошек и собаки. Игорь Юрьевич пояснил, что это фото выложила в Сеть сама наследница, а уже он, в свою очередь, поделился им со своими поклонниками.Известно, что Юлия живет в Майами. У музыканта очень теплые отношения с дочерью. Он часто летал в США, когда были открыты границы между странами. В настоящий момент из-за пандемии коронавируса приходится довольствоваться онлайн-встречами.10 Июн 2020 в 5:52 PDTПользователи Сети отметили, что Юлия выглядит весьма молодо. Некоторые заметили, что дочь очень похожа на своего знаменитого отца. "Какая она у вас красавица", "Какая чудесная компания и милая девушка", "Копия папа", – написали подписчики.Напомним, в 1978 году Игорь Николаев женился на своей однокласснице Елене Кудряшевой. Брак просуществовал 13 лет. После этого музыкант узаконил свои отношения с Наташей Королевой.