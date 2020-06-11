После допроса Михаила Ефремова в Главном следственном управлении МВД РФ на предмет незаконного оборота наркотиков станет понятно, куда его отправят дальше: домой или в СИЗО.

После допроса Михаила Ефремова в Главном следственном управлении МВД РФ на предмет незаконного оборота наркотиков станет понятно, куда его отправят дальше: домой или в СИЗО.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал корреспондент ВГТРК Александр Руденко.По словам собкора, актер явился на допрос в маске и черных очках, вид у него был удручающий, на все вопросы журналистов молчал.Как известно, в крови актера после смертельного ДТП на Смоленской площади были найдены следы алкоголя и наркотических веществ."На вопрос о том, как они там оказались, и пытаются найти ответ следователи, — отметил Руденко.Он уточнил, что после аварии и смерти пострадавшего Ефремова отправили под домашний арест на два месяца."По последней информации, после этого допроса и установления всех деталей: откуда и как он получил наркотики, возможно, мера пресечения изменится", — заключил корреспондент ВГТРК.Инцидент на Садовом кольце вблизи Смоленской площади произошел вечером 8 июня. Ефремов выехал на полосу встречного движения и протаранил фургон Lada. Управлявший фургоном Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице.Ефремова сначала отпустили под подписку о невыезде, потом допросили и отправили под домашний арест. Актеру предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Если его признают виновным, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.