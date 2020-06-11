Ипотечные ставки в России находятся на минимальных уровнях и продолжают снижаться. Средняя ставка по кредитам на покупку жилья в новостройках составила в апреле 6,94% с учетом программ с господдержкой, сообщает Дом.РФ.

Ипотечные ставки в России находятся на минимальных уровнях и продолжают снижаться. Средняя ставка по кредитам на покупку жилья в новостройках составила в апреле 6,94% с учетом программ с господдержкой, сообщает "Дом.РФ".Средняя ставка от 15 крупнейших банков по ипотеке на новостройки составила к 9 мая 8,48% годовых, на готовое жилье — 8,72%, на рефинансирование — 8,57%. Это самые низкие значения с 2018 года, подчеркивает "Дом.РФ".Устойчивое снижение ставок началось со второй половины апреля после смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России. Ключевая ставка ЦБ составляет 5,5%, банк не исключает снижения ставки сразу на 1% на заседании совета директоров 19 июня.Между тем реальные ставки по ипотеке на новостройки оказались ниже рыночных благодаря ипотечным программам с господдержкой.По оценке "Дом.РФ", в мае на льготные кредиты пришлось более 50% ипотеки на новое жилье. Самой востребованной стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, оператором которой является "Дом.РФ". Под действие программы подпадают почти все продажи в новостройках Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также более 60% продаж в Москве и 80% в остальных регионах страны.При этом крупнейшие банки предлагают льготные ипотечные программы со скидками. Так, средняя ставка по программе 6,5% составила к 9 июня 6,16%, по программе "Семейной ипотеки" — 4,87%, по "Дальневосточной ипотеке" — 1,82%.С учетом указанных программ средняя ставка на первичном рынке снизится в этом году на 1-1,5% относительно ставок на вторичном рынке, что увеличит спрос населения на новое жилье.