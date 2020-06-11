Защитить себя и своих близких от вирусных заболеваний – это основная задача на сегодняшний день. Помогают ли природные иммуномодуляторы справиться с этой задачей? Об этом в эфире телеканала Россия 1 рассказала доктор медицинских наук Светлана Трофимова.

Защитить себя и своих близких от вирусных заболеваний – это основная задача на сегодняшний день. Помогают ли природные иммуномодуляторы справиться с этой задачей? Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала доктор медицинских наук Светлана Трофимова."Все мы знаем, что имеются такие вещества, как иммуномодуляторы. Но существуют и иммуностимуляторы, иммунодепрессанты. Это абсолютно разные вещества", – рассказала Трофимова. Она пояснила: иммуномодуляторы регулируют функцию иммунной системы, не подавляя и не активируя чересчур ее работу. Иммуностимуляторы же, наоборот, могут активизировать работу нашей иммунной системы и вызвать нарушение функций организма.Все эти вещества могут иметь растительное, животное или синтетическое происхождение. Важно подобрать препараты, которые "комплиментарны" организму. Для этого надо проконсультироваться с врачом-иммунологом. Неправильный подбор препарата чреват последствиями: так, синтетические иммуностимуляторы могут "подстегнуть" развитие аутоиммунных заболеваний."Например, артрит, бронхиальная астма. Иммуностимуляторы могут провоцировать возникновение или активацию этих процессов", – пояснила Трофимова. Все зависит от состояния иммунитета человека, от возраста, от того, какими заболеваниями он страдает, от дозировки препаратов.Некоторые иммуномодуляторы мягко стимулируют те или иные звенья нашей иммунной системы. Среди них – мед и пчелиное маточное молочко."Препараты из меда обладают противовирусным действием, – отметила Трофимова. – В частности, и маточное молочко, и мед подавляют активность простого герпеса".Также мощной биологической активностью обладают тимьян, розмарин и куркума. Мощнейшими природными антибиотиками являются чеснок, хрен и имбирь. В состав чеснока, например, входит такое вещество, как аллицин. Его концентрация в чесноке не так велика, как в таблетке или в капсуле, но для здорового человека этого достаточно. Еще один растительный иммуномодулятор – экстракт эхинацеи. Этот препарат поможет в профилактике вирусных и острых респираторных заболеваний.В каких случаях нужно прибегнуть к иммуномодуляторам? У ослабления иммунитета может быть целый ряд признаков, например, ухудшение кровообращения и как результат – холодные руки и ноги. Еще один признак – апатия и постоянное чувство усталости и слабости. Все это – поводы обратиться к иммунологу.Ранее врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, кому не стоит есть чеснок. По ее словам, чеснок может сильно навредить при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.