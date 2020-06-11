В Кунгурском районе перевернулась фура с кислотой. Как передает ГТРК Пермь, авария произошла накануне на 55 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Грузовой рефрижератор ДАВ перевозил фтористоводородную кислоту.

ДТП в Прикамье. В Кунгурском районе перевернулась фура с кислотой. Как передает ГТРК "Пермь", авария произошла накануне на 55 км автодороги Пермь — Екатеринбург. Грузовой рефрижератор "ДАВ" перевозил фтористоводородную кислоту.Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, при опрокидывании в кювет емкость с кислотой была повреждена. Водителя госпитализировали — он получил ожоги стоп. Также выяснилось, что мужчина 1960 года рождения, житель Кирова, был пьян. Содержание алкоголя в его крови - 0,92мг/л. Кроме того, он уже многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и даже лишался прав.Сейчас по факту ДТП ведется проверка, составлены административные материалы. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего. Уточняется, что утечка жидкости не представляет опасности для окружающих.