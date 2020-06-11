Бразильский полузащитник Жозе Маурисио, который в минувшем сезоне играл за греческий ПАОК, может вернуться в российскую премьер-лигу, где он выступал за грозненский Терек (ныне – Ахмат) и питерский Зенит. При этом 31-летний игрок получит российский паспорт и не будет считаться легионером.

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио, который в минувшем сезоне играл за греческий ПАОК, может вернуться в российскую футбольную премьер-лигу, где он выступал за грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат") и питерский "Зенит". При этом 31-летний игрок получит российский паспорт и не будет считаться легионером.Хавбек выступал за клуб из столицы Чеченской Республики с 2010 по 2015 год, а за "Зенит" – в сезоне-2016-2017. После этого бразилец перешел в ПАОК, однако этим летом продлевать контракт с греческой командой не намерен, а хотел бы продолжить карьеру в России в команде, ставящей перед собой высокие задачи.По сведениям портала "Рейтинг Букмекеров", на бразильца претендуют московский ЦСКА и "Ростов". Оба клуба уже контактировали с представителями Маурисио, но больше шансов заполучить полузащитника у армейцев, поскольку бразильца пока не устроило предложение дончан по зарплате. Также к Маурисио есть интерес в Испании, но он склоняется к возвращению в Россию.