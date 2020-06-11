Евгений Петросян, который просидел на карантине три месяца, рад снова приступить к работе. Юморист сообщил о возвращении полюбившегося шоу.

Евгений Петросян, который просидел на карантине три месяца, рад снова приступить к работе. Юморист сообщил о возвращении полюбившегося шоу.В марте Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой вернулся из Дубая и сразу попал под карантин. Пандемия коронавируса нарушила планы юмориста, поэтому ему пришлось некоторое время бездельничать и ждать подходящего момента, чтобы снова насладиться рабочим процессом.Недавно в своем инстаграм-аккаунте Евгений Ваганович сообщил, что приступил к творческому процессу – подготовке новых выпусков "Петросян шоу". Юморист сочиняет шутки вместе с 89-летним Георгием Териковым. Бывший муж Елены Степаненко отметил, что несмотря на почтенный возраст, Георгий Карпович в "полной творческой форме".Как видно на опубликованных снимках, на столе у Петросяна очень много бумаг и книг. Евгений Ваганович пояснил, что Териков написал огромное количество материала во время карантина."Тут репетировать и репетировать. А как вы думали? Выход на сцену – это только видимая часть айсберга в нашей работе", – отметил юморист.17 Ноя 2018 в 2:36 PSTНапомним, недавно в эфире Первого канала Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Иван Ургант оценил чувство стиля супругов.