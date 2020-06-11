Американский новостной портал Pensburgh составил рейтинг лучших голов команды Питтсбург Пингвинз в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20.

Американский новостной портал Pensburgh составил рейтинг лучших голов команды "Питтсбург Пингвинз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20."Пингвины" в минувшей "регулярке" забросили 224 шайбы. Лучшим признан гол форварда Евгения Малкина в ворота "Вашингтона" (3:5). Тогда россиянин убежал в контратаку, эффектно обыграл защитника и поразил ворота соперника.Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота "Колорадо Эвеланш" (3:2). Замкнула тройку шайба Криса Летанга, который забил Антону Худобину в игре с "Даллас Старз" (4:2).Напомним, НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно.Малкин в текущем сезоне в составе "пингвинов" принял участие в 55 играх, в которых набрал 74 очка – 25 голов и 49 передач.