Федор Бондарчук дал оценку новому сериалу продюсера Семена Слепакова Окаянные дни. Режиссеру досталась в ленте одна из главных ролей.

Федор Бондарчук дал оценку новому сериалу продюсера Семена Слепакова"Окаянные дни". Режиссеру досталась в ленте одна из главных ролей.По словам Бондарчука, Слепаков умело и тонко подмечает характерныечерты нашего времени, а также рисует портрет типичного представителясовременности, мастерски отражая все его достоинства и недостатки. Режиссер напомнил,что другой проект продюсера, сериал "Домашний арест", уже два года не теряетактуальности."Такими же злободневными будут и "Окаянные дни", зарисовканашего общества "на удаленке", в которой все хорошее, плохое и смешноепроступает еще резче и четче", – высказался Федор Бондарчук.Упомянула знаменитость также о том, что новый проект Слепаковасделан в модном нынче формате скринлайф. Такой способ подачи материала, пословам Федора, является приметой времени. "А ситуацию с вирусом – как спусковойкрючок, который запускает цепь событий. Главное же – разыгрываемые передэкранами конфликты, которые, что до карантина, что после него, останутсянеизменными", – поведал Бондарчук.Добавим, что первые серии ленты . Картина расскажет десять историй о том, как жителиРоссии переживали самоизоляцию из-за коронавируса. В картине снялись ФедорБондарчук, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Александр Робак идругие.