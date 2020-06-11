Федор Бондарчук дал оценку новому сериалу продюсера Семена Слепакова
Окаянные дни. Режиссеру досталась в ленте одна из главных ролей.
Федор Бондарчук дал оценку новому сериалу продюсера Семена Слепакова
"Окаянные дни". Режиссеру досталась в ленте одна из главных ролей.
По словам Бондарчука, Слепаков умело и тонко подмечает характерные
черты нашего времени, а также рисует портрет типичного представителя
современности, мастерски отражая все его достоинства и недостатки. Режиссер напомнил,
что другой проект продюсера, сериал "Домашний арест", уже два года не теряет
актуальности.
"Такими же злободневными будут и "Окаянные дни", зарисовка
нашего общества "на удаленке", в которой все хорошее, плохое и смешное
проступает еще резче и четче", – высказался Федор Бондарчук.
Упомянула знаменитость также о том, что новый проект Слепакова
сделан в модном нынче формате скринлайф. Такой способ подачи материала, по
словам Федора, является приметой времени. "А ситуацию с вирусом – как спусковой
крючок, который запускает цепь событий. Главное же – разыгрываемые перед
экранами конфликты, которые, что до карантина, что после него, останутся
неизменными", – поведал Бондарчук.
Добавим, что первые серии ленты . Картина расскажет десять историй о том, как жители
России переживали самоизоляцию из-за коронавируса. В картине снялись Федор
Бондарчук, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Александр Робак и
другие.