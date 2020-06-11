Максим Галкин в инстаграм-аккаунте опубликовал видео, в котором попросил не упоминать фамилию Пугачевой при каждом удобном случае. Комик крайне недоволен, что многие думают, будто его жена подала запрос на материальную помощь от государства.

Максим Галкин в инстаграм-аккаунте опубликовал видео, в котором попросил не упоминать фамилию Пугачевой при каждом удобном случае. Комик крайне недоволен, что многие думают, будто его жена подала запрос на материальную помощь от государства.Последний месяц в российском шоу-бизнесе обсуждается денежный вопрос. Тему поднял супруг Наташи Королевой, который заявил, что в период пандемии артисты остались без работы и "голодают". Он возмутился, что правительство помогает пенсионерам, а не тем, кому действительно нужно подспорье.Тарзана поддержал Иосиф Пригожин и ряд других публичных личностей. В итоге разгорелся нешуточный скандал. В итоге в прессу просочилась информация о том, кто из звезд подали заявки на материальную помощь от государства. В список попала и Алла Пугачева.Якобы Примадонна владеет некой туристической фирмой, которая понесла колоссальные убытки в связи с пандемией. По слухам, певица сделала запрос на выплаты для сотрудников.14 Ноя 2018 в 2:55 PSTМаксим Галкин опроверг информацию о том, что у его супруги в принципе есть бизнес, связанный с путешествиями. Он отметил, что они с Аллой Пугачевой смогли "немножко накопить", поэтому могут себе позволить посидеть без работы какое-то время. Помимо этого, артисты помогают тем, у кого с деньгами не все так хорошо."Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?" – недоумевает юморист. От подчеркнул, что им не нужна никакая финансовая помощь от государства.