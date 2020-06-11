В праздничный день по территории центральных областей Европейской России с севера на юг с грозовыми ливнями будет смещаться холодный атмосферный фронт. Он поделит регион на холодный север и жаркий юг. В субботу волна тепла достигнет Волги, и только в воскресенье погода вновь примет антициклональные черты, но пока будет прохладной.

В праздничный день по территории центральных областей Европейской России с севера на юг с грозовыми ливнями будет смещаться холодный атмосферный фронт. Он поделит регион на холодный север и жаркий юг.В субботу волна тепла достигнет Волги, и только в воскресенье погода вновь примет антициклональные черты, но пока будет прохладной. Лишь на юге территории удержит свои позиции бастион жаркой погоды, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве — переменная облачность, в пятницу — ливни и грозы и +24…+26°, в субботу местами пройдет кратковременный дождь, похолодает до +18…+20°, и только в воскресенье без осадков, +19…+21°.В Санкт-Петербурге погода в выходные порадует солнцем и отсутствием дождей, а температура будет в пределах нормы, днем около +19…+21°.На Русском Севере в праздничный день холодно, не обойдется без дождей, а в выходные погода постепенно наладится, солнце выглянет и начнет прогревать воздушные массы. В Мурманске и Архангельске от +10…+12° в пятницу до +22…+24° к воскресенью. В Нарьян-Маре и Сыктывкаре от +6…+8° до +12…+14° соответственно.На Черноземье праздник будет по-летнему жарким и солнечным. В субботу прошумят грозовые ливни, а в воскресенье похолодает. В Курске, Воронеже и Липецке от +30…+32° в пятницу до +23…+25° в воскресенье.В Поволжье грозовые дожди придут в послеполуденные часы пятницы, а вот холодный воздух заглянет к берегам Волги только в субботу. В Самаре от +27…+29° в пятницу до +19…+21° в субботу и воскресенье. В Нижнем Новгороде в длинные выходные около +20…+22°. В Волгограде без осадков и +33…+35° и только к воскресенью станет на 4-5° прохладнее. В Астрахани жарко и без дождей, днем +38…+40°.Докатится атмосферный фронт и до юга России. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В Ростове-на-Дону +30…+32°, в Краснодаре в пятницу и воскресенье около +30…+32°, в субботу +25…+27°. В Ялте и Севастополе +25…+27°, в Сочи +23…+25°.На юг Западной Сибири на смену жаркому и солнечному антициклону придет холодный облачный вихрь. В Омске в праздник еще жарко, около +31°, но уже вечером пройдут освежающие грозовые дожди, и в выходные будет не выше +18…+20°. В Новосибирск волна холода докатится лишь к воскресенью, понижая тем температуру до +15…+17°, а в пятницу и в субботу пока около +24…+26°.В Приморье и в Хабаровском крае будет господствовать обширный циклон, так что облаков и дождей ожидается довольно много. В Хабаровске — +21…+23°. Во Владивостоке — +17…+19°.