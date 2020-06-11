Михаил Ефремов 11 июня был доставлен на допрос по делу о сбыте наркотиков, которые обнаружили в его крови сразу после смертельного ДТП. Впрочем, на вопрос, откуда у него оказались запрещенные вещества, актер отвечать не стал. В Рязанской области в это время хоронили убитого им водителя.

Михаил Ефремов 11 июня был доставлен на допрос по делу о сбыте наркотиков, которые обнаружили в его крови сразу после смертельного ДТП. Впрочем, на вопрос, откуда у него оказались запрещенные вещества, актер отвечать не стал. В Рязанской области в это время хоронили убитого им водителя.— Михаил Олегович, вы чувствуете вину за собой?Выспавшийся, но все такой же молчаливый актер Михаил Ефремов теперь живет в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом — слушается сотрудников ФСИН, по вызову едет на допрос. В Главном следственном управлении столичной полиции Ефремова 11 июня ждали в связи с двумя уголовными делами — о смертельном ДТП и наркоторговле.Главный вопрос (где Ефремов взял кокаин и гашиш, а также с кем употребил) остался без ответа. Актер воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Устанавливать истину будут оперативно-следственным путем — экспертизами, изучением телефонных переговоров и переписки актера, анализом съемок камер наблюдений — где, в какое время, с кем актер был — все, чтобы понять, как в его крови оказалась гремучая смесь алкоголя, наркотиков и снотворного.Накануне обыски прошли в баре, куда перед аварией заезжал актер. Полицейские хотели изъять записи с камер наблюдения, установленных внутри заведения, но выяснилось, что их якобы удалили и копий не осталось. Стоит отметить, что в Ulysses каждый день находятся люди и даже сидят за стойкой, хоть и не разглядеть, выпивают или нет. По одной из версий, пока официально неподтвержденной, в этом баре, несмотря на ограничения, продавали подпольно алкоголь, то есть внутри обслуживали VIP-клиентов, таких как Ефремов. Уже известно, что актер в день аварии был здесь дважды — в 9 утра и в 9 вечера.Знакомая Михаила Ефремова стилист Ирина Марзан рассказала, что этот бар был любимым заведением актера. По всей видимости, он часто бывал здесь в период самоизоляции.— Когда он вел съемки, где читал стихи, я понимала, что он из бара. Я так понимаю, ему разрешали. Он здесь стихи читал и ему пива наливали.Стало известно о том, что Ефремову может грозить перевод из-под домашнего ареста в СИЗО. Кто-то от имени актера зарегистрировался в одном из мессенджеров, хотя Ефремову запрещено пользоваться телефоном. Впрочем, дочь артиста Анна Мария, которая недавно шокировала семью заявлением о том, что сменит пол, рассказала, что ее отец не пользуется соцсетями.Пока Михаил Ефремов находился на допросе у следователей в Москве, в Храме Казанской иконы Божией матери в рязанском селе Константиново прощались с погибшим Сергеем Захаровым. Его маме не говорили о случившемся до последнего. Марии Ивановне 87 — боялись, что не выдержит сердце. Когда ее завели в храм, она разрыдалась. Позже она несколько раз повторила: "Зачем он катается?". Во время отпевания ей стало плохо.Родные Сергея Захарова уже передали через своего адвоката, что не возьмут у Ефремова деньги, если он им это предложит. Впрочем, за три прошедших после аварии дня никто с Захаровыми не связывался и даже не принес извинений.После допроса Ефремова отвезли домой, где его ждала дочь Анна Мария. Ее, к слову, привезла актриса Рената Литвинова.