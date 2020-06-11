Антон Криворотов в конце мая в финале шоу Холостяк выбрал из всех участниц знойную красотку кубинского происхождения. Стоматолог пока не сделал ей предложения, однако надеется на подобное развитие событий.

Антон Криворотов в конце мая в финале шоу "Холостяк" выбрал из всех участниц знойную красотку кубинского происхождения. Стоматолог пока не сделал ей предложения, однако надеется на подобное развитие событий.Эффектную девушку молодой человек выделил еще в пилотном выпуске – именно ей он подарил "розу первого впечатления". Парень заявил, что еще в детстве сформировал для себя идеальный образ спутницы жизни. В мечтах Антон Криворотов рядом с собой видел темнокожую женщину. Он отметил, что в студенческие годы имел опыт отношений с мулаткой, но их любовь сошла на нет.Когда герой увидел Барбару Пино, она ему сразу понравилась. Молодой человек был готов даже прекратить съемки, так как в середине проекта девушка порывалась покинуть площадку. В итоге в финале шоу "Холостяк" стоматолог выбрал именно ее.В интервью программе "Алена, блин!" Антон Криворотов заявил, что сейчас они счастливы. Пара не живет вместе, но часто ночует друг у друга. Естественно, всех волнует вопрос, насколько серьезны их отношения, ведь за всю историю проекта "Холостяк" не было ни одной свадьбы с финалистами.24 Май 2020 в 12:30 PDTСтоматолог отметил, что пока рано стоит планы, ведь ребята знакомы всего полгода. Хоть на шоу они и прожили интенсивную жизнь, загадывать рано – им стоит получше узнать друг друга. Правда, на вопрос ведущей, видит ли молодой человек Барбару своей женой и матерью своих детей, он ответил утвердительно.