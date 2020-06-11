Директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер рассказала о том, что с 12 июня студии в Голливуде смогут возобновить свою работу, передает . Кроме того, ..

Директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер рассказала о том, что с 12 июня студии в Голливуде смогут возобновить свою работу, передает . Кроме того, в регионе смогут функционировать аквапарки, кемпинги, бассейны и гостиницы. Все они будут обязаны соблюдать правила безопасности для того, чтобы избежать второй волны коронавируса в США.