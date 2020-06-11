Госдолг США установил новый рекорд и достиг $26 триллионов, сообщает Минфин США. За время президентства Дональда Трампа госдолг вырос на $6 триллионов. Бывший глава Минфина США Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут подорвать статус доллара США как основной мировой резервной валюты.

Госдолг США установил новый рекорд и превысил $26 триллионов, сообщает Минфин США. За время президентства Дональда Трампа госдолг вырос на $6 триллионов. Бывший глава Минфина США Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут подорвать статус доллара США как основной мировой резервной валюты.К 9 июня госдолг США превысил $26,003 триллиона. При этом к 5 мая показатель составлял почти $25 триллионов. Таким образом, госдолг США увеличился за месяц сразу на $1 триллион.В январе 2017 года, когда президентом США стал Трамп, госдолг страны составлял $19,9 триллиона.По оценке Международного валютного фонда (МВФ), госдолг США увеличится в 2020 году до 131,1% ВВП страны. По данным Бюро экономического анализа при Минторге США, ВВП США составил к концу прошлого года $21,73 триллиона.Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает снижения ВВП США в этом году на 6,5%. ФРС полагает, что экономика США вырастет в 2021 году на 5%, в 2022 году — на 3,5%.ФРС прогнозирует безработицу в стране на уровне 9,3% в 2020 году, 6,5% — в 2021 году, 5,5% — в 2022 году.