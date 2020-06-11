Общий объем государственного долга США впервые за всю историю США превысил $26 триллионов, показали данные министерства финансов, передает Sputnik.

Общий объем государственного долга США впервые за всю историю США превысил $26 триллионов, показали данные министерства финансов, передает Sputnik.Как отметили в ведомстве, на этой неделе долг США составил $26003751512345 на фоне борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.Правительство США предоставило до $5 триллионов в качестве экономических мер поддержки на время пандемии коронавируса с марта.Закон о специальных мерах по борьбе с последствиями вспышки коронавируса (CARES) был принят 27 марта и включал в себя выделение правительством $2 триллионов, а в мае был принят закон о комплексных решениях в области здравоохранения и экономического восстановления (HEROES) на сумму $3 триллиона.Ранее министерство финансов опубликовало ежемесячный отчет, который показал, что дефицит бюджета федерального правительства за первые восемь месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2019 года, достиг $1,88 триллиона, что уже превысил дефицит бюджета за полный финансовый год в истории США.За последние несколько лет задолженность бюджета США резко возросла, причем в период введения ограничительных мер в первой половине 2020 года произошел значительный всплеск.По данным фонда Питера Петерсона, Соединенные Штаты каждый день тратят $1 миллиард на одни только проценты за выплату долга. На данный момент федеральный долг США составляет $179 тысяч на семью, или $70 тысяч на человека.