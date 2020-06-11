Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в России на 2020 год и увеличил оценку экспорта пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2020 года - июнь 2021 года).

"Институт конъюнктуры аграрного рынка" (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в России на 2020 год и увеличил оценку экспорта пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2020 года — июнь 2021 года).Прогноз сбора пшеницы повышен с 75,6 миллиона до 78 миллионов тонн, отметил глава ИКАР Дмитрий Рылько в интервью "Интерфаксу". Поводом послужили очень хорошие условия для будущего урожая, которые складываются в Поволжье и центральных регионах России.Урожайность в этих регионах может превысить показатель рекордного 2017 года, отметил Рылько.Между тем прогноз по экспорту пшеницы в новом сельхозгоду повышен на 1 миллион тонн до 35 миллионов тонн. Дополнительный объем пшеницы поступит на внутренний рынок для пополнения запасов. Возможно, зерно пойдет в фонд продовольственной пшеницы, о планах создания которого заявлено в мае.В свою очередь компания "ПроЗерно" также повысила прогноз сбора пшеницы с 74 миллионов до 77,4 миллиона тонн. Оценка валового сбора зерна повышена со 123,3 миллиона тонн до 128,1 миллиона тонн.