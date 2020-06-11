Юрист
и правозащитник Александр Хаминский рассказал Дни.ру, какая правовая конструкция
позволит Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.
Юрист
и правозащитник Александр Хаминский рассказал "Дни.ру", какая правовая конструкция
позволит Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.
Еще десять лет назад ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения,
подобные совершенному Михаилом Ефремовым, предполагали наказание в диапазоне от двух до семи лет лишения свободы, то есть относились к преступлениям средней тяжести.
Однако недавно санкция за подобное была ужесточена. Законодатель вполне
справедливо решил, что требуется ужесточить ее. Теперь максимальный срок
тюремного заключения по ч. 4 ст. 264 УК РФ составляет 12 лет.
И
здесь стоит вспомнить об одном интересном факте. Почему одним из первых на
месте ДТП Ефремова оказался Сергей Гармаш? Да просто потому, что у него есть
опыт в решении подобных вопросов. Достаточно вспомнить, как вытащили из
аналогичной "неприятности" его брата Романа, когда тот, будучи нетрезв,
принадлежащим Сергею Hyundai снес на Раменском шоссе ВАЗ-2106 некоего Виктора
Мартынова, погибшего на месте. В деле сразу же нарисовалась справка о болезни,
несмотря на которую Роман продолжил ездить за рулем. Приговор, впрочем,
впоследствии все-таки вынесли: 3,5 года колонии-поселения и возмещение морального
ущерба семье погибшего.
9 Июн 2020 в 2:38 PDT
В колонии-поселении в Зеленограде Роман провел всего
неделю, а потом был направлен на срочную госпитализацию, которая продлилась
около 1,5 лет. В другой колонии-поселении (рядом с дачей брата) осужденный
"погостил" совсем недолго, отбывая время от времени в больницу. А тут и срок
подачи прошения об УДО подошел! К концу 2013 году Роман Гармаш Мособлсудом был
уже освобожден.
Очевидно,
что был расчет провести по подобному сценарию и Ефремова. "Но схема больше
не работает, ведь преступление-то стало относиться к тяжким. Что же делать? – рассуждает Александр Хаминский. – И
тут на арену выходят настоящие спасители актера: кокаин и марихуана, так кстати
обнаруженные в анализах. Прокурор города Москвы Денис Попов немедленно заявляет
об изменении состава, ведь преступление совершено уже не в состоянии
алкогольного опьянения, а под воздействием алкоголя и наркотиков. Казалось бы,
последует ужесточение меры, но… наркотики и выпивка – это отнюдь не отягчающее
обстоятельство, а лишь квалифицирующий признак".
Вчера
к вечеру появились сообщения о возбуждении уголовного дела по факту реализации
наркотических средств, приобретенных Ефремовым. И пазл сложился.
"Как
только Михаил Олегович заявит, что приобрел наркотики некоторое время назад, а
воспользовался ими позднее, у него появится блестящий шанс и все правовые
основания, чтобы пойти на досудебное соглашение и сделку со следствием. Для
этого он просто должен будет сдать того, у кого купил", – подчеркнул правозащитник.
10 Июн 2020 в 10:20 PDT
В
рамках одного расследования пойдут уже два уголовных дела. И в рамках одного из
них Михаил Ефремов станет крайне важным для следствия человеком, передающим
правоохранительным органам информацию о преступлении, связанным с торговлей
наркотиками. И вуа-ля! – при досудебке суд вправе (хотя и не обязан) назначить ему
срок, не превышающий половину самого большого срока, "полагающегося по ч. 4 ст.
264 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 62 "Смягчение наказания".
Срок,
"не превышающий половину" – это, допустим, 5 лет. И что же? – тяжкое
преступление, согласно ст. 15 УК РФ, моментально становится преступлением
средней тяжести. Можно будет
сразу же подаваться в Мосгорсуд и заявлять: "Я не согласен с 5 годами. Я
старый, больной, чуть не повесившийся наркоман. Делайте со мной, что хотите,
применяйте все предусмотренные статьей санкции, только не сажайте в тюрьму. А в
остальном – согласен на все!"
"С
объективно расшатанным здоровьем и великой помощью следствию по делу о
наркотиках, которая непременно будет оказана, к Ефремову действительно применят
все иные меры наказания, предусмотренные ст. 264, но непосредственно в тюрьму
он не сядет, – считает Хаминский. – Интрига только в том, будет ли в суде первой инстанции для него
определен реальный срок, замененный альтернативными санкциями по итогам апелляции,
или все сразу пройдет как по маслу".
Еще
один важнейший момент: по тяжким преступлениям, к каковым на данный момент пока
еще относится дело Ефремова, подавать прошение об УДО возможно после отбытия
2/3 срока, а по преступлениям средней тяжести – после половины. При этом 1 день
домашнего ареста до суда будет зачитываться за 1,5.
Публикация от (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT
А
теперь внимательно следите за руками.
"В
условиях досудебного соглашения и сделки
со следствием суд может назначить не 5 лет, а, допустим, 4. Или даже 3, 2 или 1.
А теперь представьте: при, например, назначении 3 лет лишения свободы согласно
ст. 80 УК РФ осужденному за преступление средней тяжести может быть
произведена замена наказания в виде лишения свободы на более мягкое, в том числе условное, – поясняет эксперт. – Замена производится после отбытия осужденным 1/3 назначенного срока.
То есть, если Михаилу Олеговичу будет вынесен приговор к 3 годам лишения
свободы, то перейти на условный срок будет возможно уже год спустя. А что такое
1 год? – всего лишь нахождение на домашнем аресте на протяжении 8 месяцев.
Обычно от избрания меры пресечения до вынесения приговора проходит именно
столько времени".
Так
что у Михаила Ефремова есть крупный шанс вообще и не сидеть. На выбор!