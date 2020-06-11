Юрист и правозащитник Александр Хаминский рассказал Дни.ру, какая правовая конструкция позволит Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.

Юристи правозащитник Александр Хаминский рассказал "Дни.ру", какая правовая конструкцияпозволит Михаилу Ефремову избежать тюрьмы.Еще десять лет назад ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения,подобные совершенному Михаилом Ефремовым, предполагали наказание в диапазоне от двух до семи лет лишения свободы, то есть относились к преступлениям средней тяжести.Однако недавно санкция за подобное была ужесточена. Законодатель вполнесправедливо решил, что требуется ужесточить ее. Теперь максимальный сроктюремного заключения по ч. 4 ст. 264 УК РФ составляет 12 лет.здесь стоит вспомнить об одном интересном факте. Почему одним из первых наместе ДТП Ефремова оказался Сергей Гармаш? Да просто потому, что у него естьопыт в решении подобных вопросов. Достаточно вспомнить, как вытащили изаналогичной "неприятности" его брата Романа, когда тот, будучи нетрезв,принадлежащим Сергею Hyundai снес на Раменском шоссе ВАЗ-2106 некоего ВиктораМартынова, погибшего на месте. В деле сразу же нарисовалась справка о болезни,несмотря на которую Роман продолжил ездить за рулем. Приговор, впрочем,впоследствии все-таки вынесли: 3,5 года колонии-поселения и возмещение моральногоущерба семье погибшего.9 Июн 2020 в 2:38 PDTВ колонии-поселении в Зеленограде Роман провел всегонеделю, а потом был направлен на срочную госпитализацию, которая продлиласьоколо 1,5 лет. В другой колонии-поселении (рядом с дачей брата) осужденный"погостил" совсем недолго, отбывая время от времени в больницу. А тут и срокподачи прошения об УДО подошел! К концу 2013 году Роман Гармаш Мособлсудом былуже освобожден.Очевидно,что был расчет провести по подобному сценарию и Ефремова. "Но схема большене работает, ведь преступление-то стало относиться к тяжким. Что же делать? – рассуждает Александр Хаминский. – Итут на арену выходят настоящие спасители актера: кокаин и марихуана, так кстатиобнаруженные в анализах. Прокурор города Москвы Денис Попов немедленно заявляетоб изменении состава, ведь преступление совершено уже не в состоянииалкогольного опьянения, а под воздействием алкоголя и наркотиков. Казалось бы,последует ужесточение меры, но… наркотики и выпивка – это отнюдь не отягчающееобстоятельство, а лишь квалифицирующий признак".Вчерак вечеру появились сообщения о возбуждении уголовного дела по факту реализациинаркотических средств, приобретенных Ефремовым. И пазл сложился."Кактолько Михаил Олегович заявит, что приобрел наркотики некоторое время назад, авоспользовался ими позднее, у него появится блестящий шанс и все правовыеоснования, чтобы пойти на досудебное соглашение и сделку со следствием. Дляэтого он просто должен будет сдать того, у кого купил", – подчеркнул правозащитник.10 Июн 2020 в 10:20 PDTрамках одного расследования пойдут уже два уголовных дела. И в рамках одного изних Михаил Ефремов станет крайне важным для следствия человеком, передающимправоохранительным органам информацию о преступлении, связанным с торговлейнаркотиками. И вуа-ля! – при досудебке суд вправе (хотя и не обязан) назначить емусрок, не превышающий половину самого большого срока, "полагающегося по ч. 4 ст.264 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 62 "Смягчение наказания".Срок,"не превышающий половину" – это, допустим, 5 лет. И что же? – тяжкоепреступление, согласно ст. 15 УК РФ, моментально становится преступлениемсредней тяжести. Можно будетсразу же подаваться в Мосгорсуд и заявлять: "Я не согласен с 5 годами. Ястарый, больной, чуть не повесившийся наркоман. Делайте со мной, что хотите,применяйте все предусмотренные статьей санкции, только не сажайте в тюрьму. А востальном – согласен на все!""Собъективно расшатанным здоровьем и великой помощью следствию по делу онаркотиках, которая непременно будет оказана, к Ефремову действительно применятвсе иные меры наказания, предусмотренные ст. 264, но непосредственно в тюрьмуон не сядет, – считает Хаминский. – Интрига только в том, будет ли в суде первой инстанции для негоопределен реальный срок, замененный альтернативными санкциями по итогам апелляции,или все сразу пройдет как по маслу".Ещеодин важнейший момент: по тяжким преступлениям, к каковым на данный момент покаеще относится дело Ефремова, подавать прошение об УДО возможно после отбытия2/3 срока, а по преступлениям средней тяжести – после половины. При этом 1 деньдомашнего ареста до суда будет зачитываться за 1,5.Публикация от (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDTтеперь внимательно следите за руками."Вусловиях досудебного соглашения и сделкисо следствием суд может назначить не 5 лет, а, допустим, 4. Или даже 3, 2 или 1.А теперь представьте: при, например, назначении 3 лет лишения свободы согласност. 80 УК РФ осужденному за преступление средней тяжести может бытьпроизведена замена наказания в виде лишения свободы на более мягкое, в том числе условное, – поясняет эксперт. – Замена производится после отбытия осужденным 1/3 назначенного срока.То есть, если Михаилу Олеговичу будет вынесен приговор к 3 годам лишениясвободы, то перейти на условный срок будет возможно уже год спустя. А что такое1 год? – всего лишь нахождение на домашнем аресте на протяжении 8 месяцев.Обычно от избрания меры пресечения до вынесения приговора проходит именностолько времени".Такчто у Михаила Ефремова есть крупный шанс вообще и не сидеть. На выбор!