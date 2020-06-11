Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео с подборкой лучших ударов американца Джастина Гэтжи.

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео с подборкой лучших ударов американца Джастина Гэтжи."Мой следующий соперник. Как вам?", – подписал публикацию Нурмагомедов.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 11 Июн 2020 в 1:01 PDTГэтжи завоевал право на проведение поединка против Нурмагомедова после того, как в бое за временный титул чемпиона нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона.По последней информации, бой Гэтжи – Нурмагомедов может состояться уже в сентябре. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях, а в активе американца 22 победы и два поражения.