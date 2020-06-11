Каждый пятый житель России более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных, следует из исследования сервиса Работа.ру.

Каждый пятый житель России более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных, следует из исследования сервиса Работа.ру.Не уходили в отпуск более полугода 43% россиян. За последние полгода отдохнул 21% опрошенных. Большинство (64%) заявили о готовности работать без отпуска не более года, каждый пятый — два года, а 16% россиян — более двух лет.После отмены карантина и анонса начала работы российских курортов многие устремились использовать отпуск. Одними из самых активных стали москвичи. Жители столицы после снятия режима самоизоляции устремились в Крым. Бронирование авиабилетов из Москвы за неделю, со 2 по 9 июня, выросло на 64%.По данным аналитиков сервиса Туту.ру, одним из самых популярных направлений для москвичей с отменой ограничений стал Симферополь. Далее следуют приморские города Сочи и Анапа, а также курорты Кавказа, сообщает служба информации "33Live.RuСевастополь".На территории Крыма с 15 июня полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, сообщил ранее на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов. Также отменяется обязательная обсервация для тех, кто приезжает в Крым из других субъектов России.Согласно исследованиям "Работа.ру" и "Сберавто" больше половины россиян планируют провести отпуск, и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России. По итогам опроса из всех регионов страны 52% россиян планируют отдых этим летом, а остальные в летний отпуск не пойдут. Из запланировавших отпуск 31% планирует путешествие по стране, 18% проведут отдых на даче, еще 20% надеются на отдых за рубежом, а 18% останутся отдыхать дома.