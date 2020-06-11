Актер прокомментировал трагедию, виновником которой стал Михаил Ефремов. Иван Охлобыстин назвал друга и крестного своего первого ребенка гением и негодяем.

Актер прокомментировал трагедию, виновником которой стал Михаил Ефремов. Иван Охлобыстин назвал друга и крестного своего первого ребенка гением и негодяем.Артист посвятил товарищу несколько постов на своей странице в "ВКонтакте". По его словам, его коллега – заблудшая овца, точнее – пьяный баран, несущийся напролом. При этом он добавил, что парадокс заключается в том, что именно таким Михаила Ефремова и любили в последнее время.Он считает, что те, кто спаивали актера – исполнители преступления. По мнению Ивана Охлобыстина, артист заигрался настолько, что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад. Он заявил, что Михаил Ефремов – гений и негодяй."Что по факту: погиб человек, нет погибло два человека – Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек", – заявил он. Актер призвал не поддаваться ненависти и жажде сенсаций, а прежде всего пересмотреть свое отношение к нормам общественной морали – научиться состраданию к любой человеческой жизни."Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"!" – отметил Охлобыстин. Он добавил, что и сам является скотиной, потому что в первую очередь не высказал своего соболезнования семье погибшего.По словам артиста, Михаил Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех. Теперь Охлобыстин видит свою задачу в том, чтобы уберечь друга от самоубийства.Напомним, вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон "Лада". За рулем грузовика находился Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.