В рамках 1/2 финала Кубка Сербии по футболу белградский Партизан на поле домашней арены обыграл столичную Црвену Звезду – 1:0. Несмотря на пандемию коронавируса, встречу посетили более 15 тысяч болельщиков.

В рамках 1/2 финала Кубка Сербии по футболу белградский "Партизан" на поле домашней арены обыграл столичную "Црвену Звезду" – 1:0. Несмотря на пандемию коронавируса, встречу посетили более 15 тысяч болельщиков.Победу "черно-белым" в Вечном дерби принес бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, забивший в ворота "красно-белых" на 58-й минуте.