Коронавирусом в России заразились свыше 493 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Коронавирусом в России заразились свыше 493 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 404 человек. С начала эпидемии выздоровели более 252 тысяч пациентов, от смертельной инфекции скончались 6 358 человек.Переход к нормальной жизни в Москве займет около двух месяцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России. По его словам, инфекция останется с человечеством надолго или навсегда.Тем не менее, добавил градоначальник, можно сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой и не допускать взрывного роста числа зараженных. Поэтому ограничения в Москве снимаются поэтапно, пояснил Собянин.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 7,277 миллиона человек. Скончались за время эпидемии более 412 тысяч. В США выявлено 1,98 миллиона зараженных, в Бразилии – 739 тысяч.Европейский союз с 1 июля откроет границы для граждан других стран. Запрет на въезд в Шенгенскую зону Брюссель ввел 17 марта в связи с распространением коронавируса.Коронавирус в МосквеЗаболели – 199 785Умерли – 3 088Выздоровели – 113 533Коронавирус в РоссииЗаболели – 493 657Умерли – 6 358Выздоровели – 252 783Коронавирус в миреЗаболели – 7 010 963Умерли – 409 880Выздоровели – 3 390 060Статистика коронавируса в России и мире на 11 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква199 7853 088113 533Россия493 6576 358252 783США1 980 785114 819615 059Весь мир7 277 963429 8803 590 833Коронавирус сегодня | | || | | | |