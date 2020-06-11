На записи с камеры видеонаблюдения жители дома узнали соседа, арендующего квартиру.

7 июня 2020 года в межмуниципальный отдел МВД России «Ковровский» поступило сообщение от местного жителя о краже имущества и денежных средств с банковского счета.Полицейские выяснили, что неизвестный, находясь в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Машиностроителей в городе Коврове, совершил хищение оставленной без присмотра сумки, в которой находился телефон и банковская карта, а также денежных средств с банковского счета на сумму 42 тысячи рублей.Сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленные в подъезде дома. На записи с камер жители дома в молодом человеке, который входил в подъезд в предполагаемое время совершения преступления, узнали соседа, арендующего квартиру.Подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний житель Камешковского района. Молодой человек пояснил, что, совершив кражу сумки с банковской картой и телефоном, используя онлайн-сервис, он перевел со счета потерпевшего на свой денежные средства. Впоследствии сумку и телефон он выбросил. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение долгов.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.