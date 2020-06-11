Крупнейший банк Великобритании Lloyds был оштрафован Управлением финансового надзора (FCA) на 64 миллиона фунтов ($81,2 миллиона) за плохое обращение с сотнями тысяч ипотечных клиентов, испытывающих финансовые трудности, передает Reuters.

Крупнейший банк Великобритании Lloyds был оштрафован Управлением финансового надзора (FCA) на 64 миллиона фунтов ($81,2 миллиона) за плохое обращение с сотнями тысяч ипотечных клиентов, испытывающих финансовые трудности, передает Reuters.В заявлении FCA говорится, что Lloyds и его подразделения Bank of Scotland и The Mortgage Business также выплатили около 300 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации 526 тысячам клиентов.Штраф является самым крупным, наложенным наблюдателем за сбои, связанные с ипотекой, он составил бы 91,5 миллиона фунтов, если бы Lloyds не согласился принять выводы регулятора на раннем этапе.Столь крупный штраф был наложен на довольно трудные для банка времена Lloyds, поскольку миллионы клиентов британских банков изо всех сил пытаются свести концы с концами после пандемии коронавируса, причем многие были вынуждены взять ипотечные каникулы."Из-за недостаточного понимания обстоятельств своих клиентов банки рискуют несправедливо рассматривать дела более четверти миллиона клиентов, имеющих задолженность по ипотечным кредитам, в течение нескольких лет", — сказал Марк Стюард, исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком.В период с апреля 2011 года по декабрь 2015 года банки не смогли помочь уязвимым клиентам, как выяснили FCA, из-за распада брака, смерти супруга, потери работы и в одном случае, когда член семьи пропал без вести.Некоторые из ошибок были выявлены в 2011 году, но не были исправлены. Выборка из 100 клиентских файлов за 2014-2015 годы показала несправедливое обращение более чем в трети из них.